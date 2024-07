jeudi 13 juin 2024 • 5047 lectures • 7 commentaires

Le gouvernement du Sénégal a dévoilé la liste des produits dont les prix seront homologués. L’annonce a été faite par le Secrétaire général du Gouvernement, Ahmadou Al Aminou Lô.

«Pour assurer la régulation, le gouvernement va revenir au système des magasins témoins. Dans toutes les localités en impliquant les jeunes et les femmes», a indiqué M. Lô, qui souligne aussi que le système de contrôle sera renforcé.

Le ministre a aussi déclaré que les 3 opérateurs de téléphonie ont répondu à l’appel de l’Etat pour une baisse des couts. Et les nouvelles offres internet et voix, profiteront aux consommateurs surtout à ceux qui achètent les forfaits au détail.

Par ailleurs, le président Diomaye Faye a décidé d’affecter le foncier de Mbour 4 à des promoteurs pour leur mise en valeur et aboutir très rapidement à la mise en œuvre d’accès facilité à un logement.

Les nouvelles autorités ont décidé d’homologuer à 600 francs Cfa le prix du kilogramme de sucre, contre 650 francs Cfa actuellement. Soit une baisse de 50 francs Cfa. Selon le ministre secrétaire général du Gouvernement, Ahmadou Al Aminou Lô, qui était face à la presse, une baisse de 40 francs Cfa sera appliquée au kilo de riz brisé non parfumé, pour que son prix de vente ne puisse pas dépasser 410 francs Cfa. En ce qui concerne l’huile raffinée, il a été décidé d’apporter une baisse de 100 francs Cfa sur le litre. Le pain, quant à lui, verra son cout réduit de 15 francs Cfa, «en attendant de poursuivre les échanges notamment avec les meuniers». Donc la baguette passera de 175 francs Cfa à 160 francs Cfa.

