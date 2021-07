vendredi 2 juillet 2021 • 131 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ce vendredi à partir de 16 heures, l’Espagne affronte la Suisse pour le premier quart de finale de cet Euro 2020. Voici les compos probables des deux formations.

Vainqueur surprise de l’Equipe de France lundi soir, la Nati n’a rien à perdre face à la Roja et devrait pouvoir compter sur son double buteur face aux Bleus, Haris Seferovic, mais également Xherdan Shaqiri et Breel Embolo. Auteur d’une grosse prestation au milieu de terrain, Granit Xhaka est suspendu et sera remplacé par Denis Zakaria et Steven Zuber.

Suisse : Sommer – Elvedi, Akanji, Rodriguez – Mbabu, Freuler, Zakaria, Zuber – Shaqiri (c), Embolo – Seferovic.

Pour les Espagnols, le sélectionneur devrait aligner un 4-3-3 avec une attaque Morata, Torres et Pablo Sarabia. Eric Garcia et Aymeric Laporte devraient être alignés en charnière centrale, alors que le joueur de Chelsea, César Azpilicueta évoluer sur le couloir droit. Koke, Busquets et Pedri au milieu du terrain.

Espagne : Simon – Azpilicueta, Garcia, Laporte, Gaya – Koke, Busquets (c), Pedri – Sarabia, Morata, Torres.