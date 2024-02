Suivez l'entretien SPÉCIAL avec Me Saïd Larifou, avocat de Ousmane Sonko

mardi 27 février 2024 • 395 lectures • 0 commentaires

Vidéo 55 mins Taille

PUBLICITÉ

Il fait partie des avocats qui ont été aux côtés de Ousmane Sonko, durant les batailles judiciaires les plus âpres. Me saïd Larifou, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est aujourd’jui au sénégal. Après avoir vu son client à la prison du Cap Manuel, il s’est prêté aux questions de iGFM. Le débat sur l’Amnistie, la position de Sonko, les libérations de détenus et autres supposées tractations Macky-Sonko, Me Larifou clarifie Tout. ENTRETIEN SPÉCIAL !







PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 395 fois.

Publié par Youssouf SANE editor