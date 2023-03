vendredi 17 mars 2023 • 856 lectures • 2 commentaires

La situation du coordonnateur du pool d’avocats de Ousmane Sonko ne semble pas s’améliorer. Me Ciré Clédor Ly, interné jusqu’ici à Suma Assistance, vient d’être évacué à bord d’une ambulance.

Me Ciré Clédor Ly, avocat de Ousmane Sonko, était, jusqu’ici, interné à la clinique Suma Assistance. Il vient d’être évacué à bord d’une ambulance qui vient de quitter tout juste la clinique où est aussi interné Ousmane Sonko le leader de Pastef. «Me Ciré Clédor Ly sera évacué à l’extérieur pour ses soins. Parce qu’il est fatigué», a indiqué un de ses proches à l’hôpital.



Pour rappel, depuis les évènements de Mermoz hier, Me Ciré Clédor Ly ne se sent pas bien. Lui qui était à bord du véhicule de Ousmane Sonko, a été gazé avec le leader de Pastef qui a été extirpé de force de son véhicule pour être acheminé au Tribunal. Les collaborateurs de Sonko parler d'un liquide qui serait aspergé sur le leader de Pastef.