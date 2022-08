samedi 13 août 2022 • 1290 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le gardien de but sénégalais, Seny Dieng a été le sauveur de son équipe Queens Park Rangers, lors d'un match assez compliqué contre Sunderland, samedi après-midi en D2 anglaise.

Sunderland menait 2-0 à la pause grâce à Ross Stewart et Ellis Simms. Avec cet avantage de buts d'écart, Sunderland pensait que tout était fait. Mais les Queens Park sont revenus de façon incroyable grâce à Ilias Chair auteur d'un superbe coup franc de 20 mètres et au gardien de but international sénégalais, Seny Dieng. Présent pour un corner tardif, le champion d'Afrique a réussi à égaliser (2-2) magnifiquement de la tête dans le temps additionnel, permettant à ses partenaires d'éviter la défaite. Dieng rest bien le héros du jour.