Ce vendredi, lors de la manifestation de “Sunuy milyaar du Rees”, Pape Djibril Fall a été hué et rudoyé par certains manifestants. Les organisateurs, foncièrement contre une telle attitude, ont rendu une visite au député. Ci-dessous leur déclaration.

"Une manifestation citoyenne contre l'injustice ne saurait être un lieu d'injustice. Une délégation des organisations de la société civile initiatrices du rassemblement du peuple de ce vendredi 30 décembre 2022, s'est rendue auprès de l'honorable député Pape Djibril FALL, pour s'enquérir de sa situation, suite aux malheureux incidents survenus lors de cette manifestation.



La délégation composée de Ghaels Babacar Mbaye, Moundiaye Cissé et Aliou Sané, lui a exprimé ses regrets et son indignation, car convaincue qu'une manifestation citoyenne contre l'injustice ne saurait être un lieu d'injustice.



C'est pourquoi, nous fustigeons et condamnons fermement cette attitude de ceux qui s'en sont pris à M. FALL et manifestons à ce dernier tous nos encouragements pour la suite de son engagement au service de la nation."