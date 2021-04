lundi 19 avril 2021 • 667 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Après l’annonce de la création d’une Super League, les clubs membres ont fait trembler l’Europe. Si l’UEFA a depuis clairement montré son mécontentement quant à cette décision, les supporters des clubs concernés ont aussi décidé de faire entendre leur voix.

Les groupes de supporters de Liverpool - l’un des fondateurs de cette Super League - et notamment les Spion Kop 06 ont décidé de ne plus soutenir les Reds et donc d’enlever toutes les banderoles et drapeaux présents à Anfield, nous append Footmercato. « Nous, ainsi que d'autres groupes impliqués dans les drapeaux, retirerons nos drapeaux du Kop. Nous sentons que nous ne pouvons plus apporter notre soutien à un club qui place la cupidité financière au-dessus de l'intégrité du jeu », peut-on lire sur leur compte Twitter.