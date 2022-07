vendredi 29 juillet 2022 • 616 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Leipzig accueille le Bayern, samedi soir (18h30 GMT), en Supercoupe d'Allemagne.

Le premier trophée de l'année civile en Allemagne se dispute ce samedi. Deux géants s'affrontent. Du côté de Leipzig, l'exploit sera mis en avant face au favori. Mais du côté du Bayern candidat sérieux au sacre, il y a beaucoup de nouveaux visages qui chercheront à goûter à la gloire. Sadio Mané, Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch et Noussair Mazraoui auront tous hâte de faire bonne impression lors de leur premier match de compétition, ainsi que Xavier Schlager qui a rejoint RB Leipzig durant ce mercato.



Sadio pour faire déjà oublier Lewandowski



Deux affaires sont considérées comme les plus importantes. La première concerne Leipzig. Pour l'adversaire des Bavarois, il était question de garder la main sur l'international français Christopher Nkunku qui était tout simplement remarquable pour eux la saison dernière. C'est un joueur clé et le garder peut-être mieux que n'importe quelle signature qu'ils auraient pu faire. En attendant, l'international français pourra les aider ce samedi face au Bayern, qui compte également sur Sadio Mané sa nouvelle recrue qui aura la lourde tâche de remplacer Robert Lewandowski parti au FC Barcelone. Un duel est déjà lancé entre Ukunku et Mané. Rendez-vous, ce samedi, à 18h30 GMT.