iGFM (Dakar) Dans cette finale de Supercoupe d'Espagne, le Barça pensait remporter le Graal grâce à un double d'Antoine Griezmann mais les Basques se sont battus pour arracher une prolongation et s'imposer (3-2). Lionel Messi a lui été expulsé en fin de partie

Qui pour succéder au Real Madrid, vainqueur de la Supercoupe d'Espagne la saison passée ? Dans ce nouveau format à quatre équipes mis en place lors du précédent exercice, le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao s'affrontaient ce dimanche soir en finale, à l'Estadio de La Cartuja de Séville. Meilleure équipe dans l'histoire de cette compétition avec 13 trophées gagnées et 10 finales perdues, le club catalan voulait encore marquer l'histoire, alors que la formation basque souhaitait gagner la compétition pour la 3e fois de son histoire. Si Ronald Koeman alignait un 4-3-3 avec Messi, Marcelino gardait lui dix joueurs sur les onze tombeurs du Real.

«Grizou» décisif

En début de partie, les Blaugranas cherchaient à mettre le pied sur le ballon pour prendre le jeu en main, sans se précipiter. Mais les occasions ne venaient pas et les Basques, petit à petit, reprenaient le dessus. Les hommes de Marcelino se procuraient d'ailleurs la première occasion avec une frappe de Capa sortie par Ter Stegen (26e). Clairement, le spectacle n'était pas au rendez-vous mais la rencontre s'emballait après une frappe non cadrée de Messi (37e). Car sur l'action suivante, le Barça trouvait la faille. Messi décalait Alba sur la gauche qui centrait pour retrouver l'Argentin, contré. Le ballon revenait alors sur Griezmann qui marquait du gauche (40e, 1-0). Mais la joie était de courte durée pour le Français et ses coéquipiers.

Seulement deux minutes plus tard, De Marcos arrivait dans le dos d'Alba et reprenait un bon centre de Williams pour égaliser (42e, 1-1). Les deux équipes étaient donc dos à dos à la pause. L'occasion pour Ronald Koeman d'apporter du sang neuf avec l'entrée de Mingueza à la place de Dest. Et sur le terrain, les Catalans poussaient avec un coup franc intéressant de Messi (53e). Mais de l'autre côté de la pelouse, les Basques se montraient plus précis. Sur un coup-franc de Muniain, Raul Garcia plaçait une tête et marquait mais avec l'aide de la VAR, le but était refusé pour hors-jeu (58e).

Williams brille

Insuffisant cependant pour refroidir les joueurs de l'Athletic, puisque Williams offrait une autre frayeur au Barça avec une frappe non cadrée (66e). De son côté, le FCB prenait son temps et le travail finissait par payer. Encore côté gauche, Alba centrait à ras de terre pour Griezmann qui ajustait encore Simon, lui aussi du pied gauche (77e, 2-1). Avec ce doublé, l'ancien joueur de la Real Sociedad permettait à son équipe de mener, encore une fois. Les Catalans cherchaient même à enfoncer le clou en contre (84e) mais ça ne donnait rien. Mais ce match était vraiment à part. Car à la 90e minute, Villalibre se jetait sur un coup-franc de Muniain pour égaliser (2-2), poussant les deux équipes en prolongation.

Messi voit rouge pour la première fois

Et dans cette prolongation, une équipe faisait rapidement la différence. Revenu sur son pied droit, Williams décochait une sublime frappe enroulée qui terminait au fond des filets (94e, 2-3). Un golazo inscrit au meilleur des moments. Braithwaite tentait de répondre (96e) tandis que Nunez frôlait le but du 4-2 (105e). La deuxième période de la prolongation était aussi intéressante mais le ballon ne rentait plus pour le Barça (110e, 111e). Vesga, lui, manquait le but du break (112e). La rencontre se terminait même mal pour Messi, expulsé pour un mauvais geste (120e). Et voir l'Argentin être expulsé, ce n'est pas tous les jours. Comme le rapporte Opta, «La Pulga» a reçu son premier carton rouge avec les Blaugranas après 753 matchs ! A noter qu'avec sa sélection, Lionel Messi n'a été expulsé que deux fois. Reste désormais à savoir combien de matches de suspension prendra le numéro 10. L'Athletic s'imposait donc 3-2 et remportait cette édition 2020/21.

