iGFM-(Dakar) «Les accusations portées contre le ministre des finances qui auraient transféré des électeurs depuis la Mauritanie, n’est qu’un tissu de mensonge fabriqué par l’opposition sénégalaise». C’est la virulente réplique servi par les partisans d’Abdoulaye Daouda Diallo aux détracteurs de ce dernier. Sur une note reçu à iGFM, le leader de Manko Wattu Sénégal Ousmane Faye estime que «l'opposition s'agite pour anticiper sur sa défaite prochaine».

« C'est à croire que l'opposition s'agite pour anticiper sur leur défaite prochaine. Ils sont même allés jusqu'à monter une vidéo pour faire croire à l'opinion la véracité de leur manœuvre. Pour le leader de MWS,’’ il convient de se demander, avec un fichier de 6,5 millions d’électeurs, une simple révision des listes peut-elle permettre à l’opposition de renverser la tendance et remporter les locales. Il est temps qu'ils arrêtent leur jeu d'enfants. Ils se victimisent pour rien et maintenant, ils profèrent des mensonges contre le Ministre Abdoulaye Daouda Diallo dont ils disent qu'il transfère des électeurs depuis la Mauritanie», regrette le souteneur d’Abdoulaye Daouda Diallo.

Ousmane Faye de poursuivre : « il faut qu'ils arrêtent de prendre les sénégalais pour des demeurés. Comment Abdoulaye Daouda Diallo, un haut fonctionnaire émérite connu pour son caractère et son statut républicains, et qui à chaque élection, brandit les meilleurs résultats, avec dans sa localité plus de 98% et 85% dans le département, peut-il, une fois, penser à des transferts d'électeurs ? Le dire, c'est vraiment manquer de respect aux sénégalais et ça, nous le dénonçons vigoureusement'', s'oppose-t-il.

Balayant d’un revers de main toutes les accusations portées contre le coordonnateur départemental de l'Apr Podor la patron de MWS ajoute : ''Abdoulaye Daouda Diallo n'a pas besoin de transférer des électeurs. A chaque élection, il fait gagner le Président Macky Sall et la coalition BBY avec des scores synonymes d'écrasements de l'adversaire. Cela s'explique par son statut de leader né et de rapprochement continu avec les Podorois qui, en retour, lui renouvellent leur attachement et leur fidélité''.

Il demande par ailleurs «aux sénégalais de ne pas prêter une oreille attentive à cette opposition qui ne sait plus quelle stratégie déployer pour éviter d'être ridiculisée lors des locales prochaines. Ils sont continuellement dans le mensonge et cherchent désespérément le buzz pour exister véritablement. Mais ils savent qu'ils sont battus d'avance’’, dixit Ousmane Faye qui se prononçait sur l’actualité nationale depuis la Côte d’Azur dans le cadre de ses activités.