dimanche 30 octobre 2022 • 1872 lectures • 0 commentaires

Le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail, Abdoul Mbaye continue d’être la cible d’attaques répétées après sa dernière sortie ce dimanche sur la radio Rewmi FM pour trouver une liaison, entre l’achat des armes au profit des eaux forêts et une éventuelle candidature de Macky Sall en 2024.

Une sortie qui selon le leader de Manko Wattu Sénégal MWS «n'honore par l'ancien Premier Ministre qui ne vise qu'à semer le trouble dans la tête des sénégalais». Pour Ousmane Faye, ''la sortie de l’ancien premier ministre est motivée par une haine viscérale qu’il nourrit à l'endroit de Macky Sall, qui pourtant l’a tiré vers le sommet. Mais malheureusement, il ne maîtrise plus ce qu'il dit et se fait toujours petit devant son ancien chef. Ce qui lui vaut ses errements et ses sorties maladroites indignes d’un leader de parti», a-t-il declarè lors d’une rencontre avec les responsables de sa Coalition dans la région de Louga.

Ousmane Faye d’ajouter : '' Abdoul Mbaye à travers ses sorties répétées et injustifiées, cherche à tout prix et sans succès, à noircir le bilan reluisant du régime de Macky Sall. C'est un rancunier, et ce n'est pas une surprise qu'il veuille trouver un lien entre l'achat légal d'armes au profit d'un corps et une éventuelle candidature du président Macky et dont les juristes estiment que le second quinquennat est bien dans son droit le plus absolu''.