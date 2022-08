mercredi 3 août 2022 • 1323 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Lors de son open press tenu hier, au stade Amadou Barry de Guédiawaye, Balla Gaye 2 a apporté des éclaircissements sur une supposée séparation avec son agent Aziz Ndiaye à quatre jours de son combat contre Gris Bordeaux.

"C'est une histoire de famille, il ne peut y avoir de brouille. Nous sommes liés par des sentiments de complicité et d'appréciation réciproques. C'est mon père de son vivant qui m'avait confié à Aziz Ndiaye. Aziz me péfère à ses propres enfants. Baye Ndiaye ici présent également. Même si je m'adonnais à des pratiques inadéquates, même si je portais des haillons à l'image d'un malade mental, ils ne me laisseront pas tomber et continueront de s'occuper de moi, comme le leur a demandé mon défunt père, qui m'a confié à notre pére Baye Alé Ndiaye et notre mère Khoudia Diop. Même si je me comportais tous les jours mal avec eux, ils ne me rejetteraient pas. Pour l'éternité, ils ne peuvent pas me lâcher", a expliqué l'adversaire de Gris Bordeaux, ce dimanche 7 août 2022, à l'arène Nationale.