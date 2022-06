jeudi 23 juin 2022 • 1023 lectures • 1 commentaires

iGFLM - (Dakar) Le parrainage ne sera pas supprimé pour les futures élections législatives. La Cour suprême a rejeté le recours réclamant la suppression de ce filtre.

La Cour suprême n’aura finalement pas donné gain de cause Me Abdoulaye Tine et l’opposition. En effet, elle a rejeté leur requête demandant la suppression du parrainage. «La requête en référé liberté de l'USL tendant à suspendre l'arrêté du 3 mars 2022 sur le parrainage vient d'être rejetée par la Cour suprême. En guise de motivation, la Cour a invoqué les décisions du Conseil constitutionnel et a royalement ignoré celles de la Cour de Justice de la CEDEAO. L'inévitable confrontation ! Le rapport de force peut-il modifier le cours des évènements », s’est demandé l’expert électoral Ndiaga Sylla.