mardi 15 mars 2022 • 293 lectures • 0 commentaires

Politique 1 heure Taille

Dernièrement une partie de l'opposition s'est montrée foncièrement opposée au parrainage pour les législatives de juillet 2022. Une idée que Mimi Touré balaie d’un revers de main. Pour elle, les leaders qui s'opposent au parrainage sont déjà en train d’imprimer leurs flyers.

« Ceux qui dénoncent le parrainage ont quand même collecté le parrainage lors de l'élection présidentielle de 2019. Ce qui veut dire qu’il l’ont accepté et l’ont quand même appliqué. Vous constatez l’incohérence de leur démarche et vous verrez qu’ils vont tous chercher le parrainage lors des élections législatives à venir », lance-t-elle.



Mimi Touré considère qu’un candidat sérieux doit être capable d’obtenir au minimum 35 000 voix sur 7 millions d’électeurs. Elle ajoute : «Je ne crois pas que ça soit un filtre éliminatif mais un critère d’organisation de notre démocratie et cela est nécessaire »