iGFM - (Dakar) C’est Me Patrick Kabou qui vient d’en donner l’information. Notre consœur Maty Sarr Niang a été interpellées par la Sûreté urbaine.

«Ellle vient d'être arrêtée par la Sûreté Urbaine et se trouve présentement au Commissariat Central en attente de son audition. Triste sort pour les journalistes au Sénégal», a tweeté Me Patrick Kabou sur tweeter.





Ibrahima Lissa Faye, Président de l'Association des Éditeurs et Professionnels de la presse en ligne (Appel) ajoute que «Le motif avancé tourne autour de l‘‘atteinte à la sûreté de l’Etat, outrage à magistrat’’. Le post incriminé est invisible pour l’heure».