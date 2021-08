samedi 14 août 2021 • 663 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Directeur général de la Rts a décidé de déposer une plainte à la sûreté urbaine contre plusieurs agent qui sont syndicalistes dans la boîte qu’il dirige.

«Ce vendredi 13 Aout 2021, les camarades Moustapha Cissé (Technicien et Secrétaire général du Synpics Rts), Cheikh Brahim Ndiaye (Secrétaire général de la section Cnts Rts) et Abasse Sow (Secrétaire Général Adjoint Synpics Rts) ont tous reçu notification d’une convocation à la Sureté Urbaine à compter du Lundi 16 Aout, à 10 h», informent les syndicalistes.



Ils expliquent, dans leur texte parcouru par iGFM, que cette convocation fait suite à une plainte de Racine Talla. «Il s’agit là d’une preuve supplémentaire de son acharnement et de sa propre volonté de nuire aux syndicalistes et membres du collège des délégués après le refus de la demande de licenciement contre le coordonnateur du collège des délégués Abasse SOW par l’inspection du travail et de la sécurité sociale», dénoncent les syndicalistes.



De leur avis, la Rts traverse la période la plus sombre de son histoire. «Le climat social est délétère. L’entreprise est dans une situation trop précaire et le danger pèse sur tous les travailleurs», disent-ils.



Nous avons tenté de joindre le Directeur général de la Rts sans succès.