jeudi 17 février 2022

iGFM (Dakar) Tout juste revenu de la Coupe d'Afrique des Nations, Pape Gueye s'est exprimé pour la première fois sur sa suspension par la FIFA en pleine CAN.

«Je ne veux pas trop en parler, ce qui est sur c’est que je suis bien entouré. Je suis très fort mentalement, cela ne m’a pas déstabilisé. Je suis resté concentré et c’est ce qu’il fallait faire», a réagi le milieu de terrain des Lions, à la veille du match de 16e de finale de Ligue Europa Conférence entre son club, l'OM et Qarabağ.



Pour rappel, l'international sénégalais a été suspendu par la FIFA après le litige concernant son transfert avorté à Watford. Conséquence : le club de la cité phocéenne a été interdit de recrutement pour deux mercatos. Après avoir signé un pré-contrat, Pape Gueye s’était rétracté avant de s’engager avec l’OM. Dans la foulée, Marseille a fait appel, permettant donc à Pape Gueye de disputer la CAN remportée avec le Sénégal devant l'Egypte (0-0, TAB 4-2).