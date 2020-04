Suspension de l’aide alimentaire : Un collectif juge « infondées » les motivations du Sous-préfet de Grand-Dakar

iGFM – (Dakar) Suite à l’arrêté du Sous-préfet de l’arrondissement du Grand-Dakar visant à suspendre les opérations de ciblage des ménages dans le cadre du plan de riposte FORCE COVID-19, pour « non-conformité aux termes de référence du processus de sélection et de distribution des appuis alimentaires aux populations impactées et pour des risques de troubles à l’ordre public », nous avons jugé nécessaire d’apporter des éclaircissements.

Le samedi 17 avril 2020, le Sous-préfet de l’arrondissement du Grand-Dakar et son adjoint accompagnés du Maire de la commune de Grand-Dakar, de la représentante de l’APDC et de celle du CPRS, ont procédé à l’installation des sous-comités de ciblage dans les seize (16) quartiers de la commune. Les sous-comités sont composés, conformément aux termes de référence du processus de sélection et de distribution des appuis alimentaires aux populations impactées : d’un délégué de quartier, du directeur d’école, du représentant d’OCB et d’ASC, d’un Imam, du curé, du représentant du Comité de Développement Sanitaire, du président de l’Association des parents d’élèves, d’une Banjenu gox et des Relais communautaires.

Pour une implication de tous et sur proposition du Maire en accord avec le Sous-préfet, les leaders des différents partis politiques présents au niveau de la commune ont été représentés dans tous les sous-comités de ciblage. De l’installation des sous-comités jusqu’à la suspension de leurs travaux par le Sous-préfet, nous n’avons constaté aucun trouble à l’ordre public à Grand-Dakar. Les sous-comités ont tenu des réunions d’information et de partage des critères de ciblage au niveau des quartiers. Certains, après avoir fait le recensement, ont même stabilisé leurs listes selon les critères de sélection définis par le Ministre du Développement Communautaire de l’Equité sociale et territoriale. Par conséquent la référence à la non-conformité aux termes de référence et au trouble à l’ordre public est dénuée de fondement.

Toutefois il faut noter que l’arrêté du Sous-préfet fait suite aux manigances de Madame Ndèye Saly Diop Dieng, Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, actrice politique (APR) dans la commune, qui a contesté ces sous-comités auprès de lui au motif que ses partisans doivent être plus représentatifs. Il a ainsi voulu augmenter les membres des sous-comités déjà installés par lui-même, ce qui a été contesté par les membres car chaque parti y est équitablement représenté et dans beaucoup de sous-comités l’APR y est représentée par ses deux tendances dans la commune. A la surprise générale des membres, le sous-préfet a décidé par arrêté de suspendre les opérations de ciblage dans les quartiers de la commune de Grand-Dakar.

Nous interpelons le Président de la République, son Excellence Macky Sall et le Ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale M. Mansour Faye sur les démarches du Ministre de la femme coutumière des faits qui ne les honorent point.

Pour combattre cette pandémie qui ne cesse de gagner du terrain et permettre ainsi aux populations de Grand-Dakar d’accéder de façon équitable et transparente à l’appui de l’Etat, l’heure doit être à l’union et non aux tendances politiques.

Ont signé:

Amar Niang (Délégué de quartier)

Omar Gueye (Délégué de quartier)

Marie Madeleine Seck (Conseillère municipale, représentante Curé)

Abdou Diop (Représentant Imam)

Mamadou Mbengue (Directeur de l’école Route des puits)

Tanou Ba (Directeur de l’école Issa Kane)

Mamadou Diawara (représentant ASC)

Bounama Coumbassa (Conseil communal de la Jeunesse)

Zakaria Camara (Représentant Rewmi)