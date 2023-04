jeudi 13 avril 2023 • 654 lectures • 1 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Diomansy Kamara s'est exprimé sur la décision du Bayern Munich de suspendre Sadio Mané pour un match plus une amende.

"J’ai parlé à Sadio, oui. Ce qu’a dit Leroy est grave et ne doit pas se dire sur un terrain. Je ne vais pas parler à sa place ou à la place de son staff, on va voir mais je m’attendais à ce que les sanctions soient équitables. Pour moi, le Bayern n’a pas été juste dans cette histoire. Maintenant, pas la peine de jeter de l’huile sur le feu. Leroy s’est excusé, Sadio a pardonné et s’est lui aussi excusé pour le coup, c’est fini. Mais à mon avis, c'est Sadio l'agressé et non l'agresseur. Mais je n'ai pas envie d'incriminer Leroy. Mais j'aurais suspendu les deux. Ce qui est important aussi c'est essayer de protéger Sadio Mané surtout pour ce match-là (Bayern-Hoffenheim, samedi). Je pense qu'au match retour (Bayern-Manchester City), il sera intégré et vous verrez Sadio Mané. Mais il ne faut pas négliger les agressions verbales", a déclaré l'ancien international sénégalais sur le plateau des "Grandes Bouches" de Canal+, jeudi soir.



Vikash Dhorasoo abonde dans le même sens. "Si Leroy Sané a dit quelque chose, il faut l'entendre mais ne pas sanctionner seulement Sadio en se précipitant", a dit l'ancien footballeur international français devenu consultant.



Pour rappel, le Bayern a suspendu Sadio Mané suite à l'altercation qu'il a eu avec Leroy Sané mardi soir, dans le vestiaire après le match de quart de finale aller de Ligue des Champions perdu contre Manchester City (0-3). L'international sénégalais a frappé Leroy Sané au visage dans le vestiaire. Ce dernier aurait tenu des propos déplacés à l'endroit de Mané.

PUBLICITÉ