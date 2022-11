mardi 29 novembre 2022 • 75 lectures • 0 commentaires

iGFM (DOHA) Idrissa Gana Gueye s'est dit très déçu de sa suspension pour les huitièmes de finale du Mondial 2022, même s'il est content de voir son équipe qualifier.

"C'est un jour historique, c'est la deuxième fois que le Sénégal passe les matches de poule (après 2002). On ne se fixe pas de limites. On savait qu'on pouvait élever notre niveau de jeu, c'est vrai que les premiers matches étaient difficiles, mais quand il faut répondre présent dans ces grands matches, je sais que je peux compter sur tout l'effectif, les gens qui sont sur le banc, les gens qui commencent le match. Si on joue comme on a joué aujourd'hui, on peut espérer quelque chose dans cette compétition. La suspension en huitièmes ? Je suis grave déçu, mais d'un côté je suis content pour l'équipe. C'est vrai que ça gâche un peu la fête, mais j'espère que mes coéquipiers vont faire le taf", a-t-il déclaré à la fin du match.



A noter que Gana Gueye est auteur de bons matchs depuis le début de la Coupe du monde. Durant ces trois premiers matchs, il a montré beaucoup d'enthousiasme dans l'effort d'attaquer et de défendre aussi.