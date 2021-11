lundi 8 novembre 2021 • 187 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) SWAMI AGRI SA procèdera, mardi 9 novembre 2021, aux inaugurations du canal de NDIAKHAYE et de l’école élémentaire, dans la commune de MBANE. Ce canal d’irrigation, d’une longueur de 2 km, permettra la distribution de l’eau sur plus de 200 hectares de terre pour le profit d’une population d’environ 1700 habitants.

D’autres villages environnants, tels MAR1 et MEDINA MAR, situés sur la façade Est de NDIAKHAYE bénéficieront également de cette technologie agricole. Grâce à ce canal, SWAMI AGRI SA remplit son vœu de faciliter et d’encourager l’inclusion des petits exploitants/agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement de la localité.

Étudié sur une base rigoureuse, en vue d’une réalisation physique de qualité et une exploitation en adéquation avec l’environnement, le canal va avoir un impact favorable pour le village de NDIAKHAYE et l’avenir de la commune de MBANE. Car ce contrôle de l’eau par la technologie du canal va accroître la production agricole, mais encore être déterminant pour l’expansion des produits agricoles made in Sénégal venant de Mbane.

Dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise, SWAMI AGRI SA collabore étroitement avec les collectivités locales pour une meilleure prise en charge des besoins des populations. C’est pourquoi, SWAMI AGRI SA inaugurera, dans la foulée, l’école élémentaire. Pour la société la transmission de la connaissance doit se faire dans les meilleures conditions d’accueil scolaires et périscolaires.