Syrie: 900000 déplacés à cause des violences dans le nord-ouest du pays

iGFM-(Dakar) Le conflit dans le nord-ouest de la Syrie a atteint « un niveau horrifiant » et provoqué la fuite de 900 000 personnes depuis le début de l’offensive du régime en décembre, a dénoncé ce l’ONU lundi.

900 000 personnes ont été déplacées depuis le 1er décembre, en vaste majorité des femmes et des enfants », a déclaré le secrétaire général adjoint des Nations unies pour les Affaires humanitaires, Mark Lowcock, dans un communiqué. Le précédent bilan communiqué jeudi dernier par l'ONU était de 800 000 déplacés.

« Ils sont traumatisés et forcés de dormir dehors par des températures glaciales car les camps de réfugiés sont pleins. Les mères brûlent du plastique afin de réchauffer les enfants. Des bébés et de jeunes enfants meurent à cause du froid », s’est insurgé Mark Lowcock.