iGFM (Nouakchott) Aliou Cissé a été interrogé, ce samedi à Nouakchott, sur la réaction très critique de Sadio Mané sur son système de jeu, après le nul contre la RD Congo en match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

"Ce n'est pas le moment de parler de ça. Ce qui est important c'est de se concentrer sur le match de demain. Les joueurs font focus sur ça, l'actualité reste le match de demain. Sadio est un jeune frère. On pense au match de demain", a réagi le sélectionneur des Lions du Sénégal en conférence de presse de veille de match Mauritanie-Sénégal, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Pour rappel, Sadio Mané avait ouvertement critiqué le système de jeu de son entraîneur, jeudi dernier en disant : "Pour être redoutable, on doit revoir notre système. Je pense qu'on doit le revoir, car on a essayé de jouer plusieurs combinaisons et ça n'a pas marché".

Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à Nouakchott, Mauritanie)