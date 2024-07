vendredi 7 juin 2024 • 6596 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sadio Mané a ouvertement critiqué le système de jeu mis en place par le sélectionneur national, Aliou Cissé.







"Pour être redoutable, on doit revoir notre système", a-t-il dit en zone mixte, ce jeudi après le nul (1-1) concédé face à la RD Congo, à l'occasion de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. "Je pense qu'on doit le revoir, car on a essayé de jouer plusieurs combinaisons et ça n'a pas marché", a expliqué le maître à jouer de l'équipe du Sénégal forfait, ce soir en raison d'une blessure au genou.



Sa déclaration considérée comme une critique, va certainement faire parler et même pousser Aliou Cissé à se remettre en question. Surtout que le Sénégal a perdu la première place du groupe B au orofit du Soudan vanqueur de la Mauritanie ce jeudi. Pire, dans trois jours, les Lions affronteront les Mauritaniens à Nouakchott dans le cadre de la 4e journée. Ce derby s'annonce déjà palpitant.





