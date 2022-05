mardi 10 mai 2022 • 112 lectures • 0 commentaires

Société 29 mins Taille

iGFM - (Dakar) Au terme des trois premiers mois d’exercice, la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) a fait le point sur les recettes collectées par l’Etat ainsi que les dépenses effectuées par le gouvernement.

A fin mars 2022, l’Etat du Sénégal a globalement collecté 710,7 milliards de francs Cfa. Soit une progression de 43,1%. Les dépenses de l’Etat, quant à elles, se sont accrues de 41,8% pour se situer à 1436,1 milliards.

PUBLICITÉ

«En conséquence, le solde budgétaire, dons compris, est estimé à un déficit de 725,4 milliards à fin mars 2022 contre un déficit de 516,0 milliards un an auparavant», renseigne la Direction général de la prévision et des études économiques (Dpee).

PUBLICITÉ

La masse salariale et les charges d’intérêts sur la dette sont estimées, respectivement, à 230,7 milliards et 123,1 milliards pour le premier trimestre. soit des progressions respectives de 10,4% et 14,2%.