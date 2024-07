vendredi 14 juin 2024 • 1097 lectures • 2 commentaires

Société 2 semaines Taille

iGFM (Dakar) Le nombre de moutons convoyés du département de Linguère (nord-ouest) vers Dakar et d’autres régions du Sénégal s’élevait jeudi 13 juin à 119.298, dans le cadre de l’approvisionnement des ménages pour la Tabaski, a-t-on appris du chef du service départemental de l’élevage et des productions animales, Sonar Ngom.

L’Aïd el-Adha ou Tabaski, également appelée ‘’Fête du mouton’’, sera célébrée lundi 17 juin, selon la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire.



‘’À la date du 13 juin 2024, veille du dernier marché de bétail de la commune de Linguère avant la Tabaski, le département avait enregistré 119.298 sorties de moutons’’, a déclaré M. Ngom.



Il s’entretenait avec des journalistes, jeudi, à la fin d’une visite des points de vente de moutons du département de Linguère, l’une des zones d’élevage les plus importantes du pays.



Sonar Ngom rappelle que le département de Linguère ‘’se distingue comme l’une des principales sources d’approvisionnement en moutons pour Dakar et d’autres régions du Sénégal’’.



Il est revenu en détail sur la répartition des moutons convoyés de ce département.



Quelque 63.000 moutons ont été acheminés vers Dakar, 9.666 vers Thiès (ouest), 28.000 vers Diourbel, 3.321 vers Kaolack (centre), 4.317 vers Louga (nord), 1.114 vers Kolda (sud) et 2.787 vers la Gambie, selon M. Ngom.



Il dit être satisfait du niveau d’approvisionnement du département de Linguère en moutons.



‘’Nous sommes dans une situation vraiment très satisfaisante […] Nous avons constaté que les foirails et les marchés hebdomadaires appelés ‘louma’ sont bien fournis en moutons’’, a dit le chef du service départemental de l’élevage et des productions animales.



Il assure qu’‘’il n’y aura pas de pénurie de moutons à Linguère’’. ‘’Cette année, les points de vente sont abondamment approvisionnés en moutons. Il y en a pour toutes les bourses.’’



Le département de Linguère a reçu 100 tonnes d’aliments destinés à l’alimentation du bétail, selon Sonar Ngom : 60 tonnes pour les éleveurs de Dahra, et 60 tonnes pour ceux de la commune de Linguère.



APS