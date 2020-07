Tabaski – 674 détenus graciés

iGFM – (Dakar) Comme à l’accoutumée, le chef de l’Etat a encore gracié des détenus en cette veille de Tabaski. Pour cette année, ce sont 674 prisonniers qui ont été graciés.

« Il offre ainsi à certains condamnés définitifs une chance de resocialisation et de passer les fêtes en famille », indique le ministère de la Justce. Il informe que la mesure de clémence ne concerne que les délinquants primaires, des condamnés présentant des gages de réadaptation, des personnes âgées de plus de 65 ans, de grands malades et des mineurs.