À la mosquée de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la prière de la Tabaski a été effectuée ce samedi. L’imam qui a dirigé la prière, a axé une grande partie de son prêche sur les futures élections législatives.

«Nous appelons les candidats, qu’ils soient de l’opposition comme du pouvoir, qu’ils mettent en avant les intérêts des populations. Qu’ils fassent ce qui soulagera les populations et inscrivent leurs actions dans la Justice», a indiqué l’imam oumar Sall.



Il a aussi appelé les candidats et hommes politiques à préserver la paix sociale : «Qu’ils fondent leurs cations dans paix, pour cimenter la sérénité et dans la cohésion sociale. Et que de intérêts personnels ne guident pas leurs actions.»



Quant aux populations qui devront voter pour les différentes listes, l’imam leur rappelle leurs responsabilités : «Choisir quelqu’un qui va voter nos lois est une très grande responsabilité. Donc choisissez quelqu’un qui sera là pour le peuple, qui a la compétence pour ce travail et qui mettra en avant l’intérêt du pays.»