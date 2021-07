Tabaski chez les Ndour : Le message de Youssou, Ngoné et Aby

mercredi 21 juillet 2021 • 1157 lectures • 0 commentaires

People 2 heures Taille

Comme ils le font chaque année, Youssou Ndour, Bouba, Ngoné, Aby, Ndiaga et Cie ont célébré la fête de la Tabaski avec leur maman, à Sacré-cœur. Occasion saisie par Youssou, Ngoné et Aby pour souhaiter Déwénati à tous les Sénégalais et prier pour que la pandémie du Coronavirus soit un très mauvais souvenir.





Galerie photos

Cet article a été ouvert 1157 fois.

Publié par Cheikh Sarr editor