vendredi 7 juin 2024

La Tabaski devra être célébrée le lundi 17 juin prochain au Sénégal. C’est ce qu’a conclu la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc).

La Commission Nationale de concertation sur le Croissant lunaire (Conacoc) s'est réunie aujourd'hui Vendredi 07 Juin 2024 pour scruter le croissant lunaire. Et après avoir recueilli les informations venant de nos représentants qui sont dans les différentes localités du pays, elle déclare que le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du pays. « Par conséquent le Samedi 08 Juin 2024 sera le premier jour du mois lunaire Tabaski (Dhul Hidia). La Tabaski sera célébrée le Lundi 17 JUIN 2024», a-t-elle conclu dans sa déclaration parcourue par iGFM.

