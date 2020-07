iGFM – (Dakar) En ce jour de Tabaski, le Pr Daouda Ndiaye a présenté ses vœux aux sénégalais. Il leur a prodigué des conseils afin d’éviter la covid-19.

«Chers frères et chères sœurs en Islam, Nous venons par la Grâce de notre Seigneur de perpétuer le sacrifice d’Abraham, signe de notre profonde foi et de notre entière soumission à Allah Le Tout – Puissant.

Cette célébration de Tabaski revêt cette année un caractère particulier car s’inscrivant dans un contexte sanitaire singulier, lié à la pandémie qui affecte l’ensemble de nos populations.

Nous nous inclinons respectueusement sur la mémoire de nos disparu(e)s et prions avec ferveur qu’Allah SWT les accueille dans son paradis céleste.

A l’exemple de nos autorités et parce que le devoir de solidarité nous le commande, nous avons appuyé bien de nos frères et sœurs pour une célébration digne dans un contexte économique difficile, mais également les fidèles de la Mosquée Masalikul Djinane en masques, nattes individuelles, gels hydroalcooliques et thermoflash.

N’oublions pas les gestes barrières afin de nous protéger et de protéger nos proches!

Qu’Allah bénisse le Sénégal, notre continent et toute l’humanité en ce jour béni. »