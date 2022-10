mercredi 12 octobre 2022 • 1130 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Hier, Marca a révélé que Kylian Mbappé souhaite quitter le Paris Saint-Germain dès le mois de janvier 2023. Le Français, dont l'attitude est pointée du doigt, se fait massacrer.

Kylian Mbappé veut quitter le PSG. Hier après-midi, Marca a balancé une sacrée bombe à quelques heures seulement du coup d'envoi du match opposant le club de la capitale à Benfica en Ligue des Champions (1-1). Agacé par le Paris Saint-Germain, qui n'aurait pas tenu ses promesses, notamment en ce qui concerne le mercato, KM7 souhaite claquer la porte. Il a même admis avoir fait une erreur en prolongeant son contrat jusqu'en 2025 et en déclinant la proposition du Real Madrid, un club qu'il veut toujours rejoindre. Mais les pensionnaires du Parc des Princes ne l'entendent pas de cette oreille.



La presse française a annoncé que les dirigeants franciliens n'avaient aucune intention de laisser filer l'international tricolore et que tout ce qui était sorti dans la presse n'était qu'un coup de pression du clan Mbappé. En Espagne, on est beaucoup moins affirmatif puisque Marca a indiqué que le PSG travaillait au départ de KM7 avec une seule condition : ne pas signer au Real Madrid. Pour mettre de l'ordre dans tout cela, Luis Campos, qui pourrait aussi quitter Paris si Mbappé venait à partir, est intervenu avant le match de Ligue des Champions. Et le Portugais a démenti.



Mbappé taclé par des légendes



Après la rencontre, Christophe Galtier en a fait de même. Et Mbappé dans tout ça ? Le champion du monde 2018 est resté silencieux, lui qui s'est simplement contenté de poster un message sur Instagram où il donne rendez-vous dimanche pour le choc face à l'OM. Une attitude surprenante pour Rio Ferdinand. Sur BT Sport, l'ancien de Manchester United a déclaré : «je pense que le PSG en est déçu, en tant que coéquipier, vous l'êtes parce que vous connaissez la négativité que cela apporte. Il n'est pas content de quelque chose, ce que nous entendons. Il ne veut pas jouer à la position dans laquelle il joue».



Il a ajouté ensuite : «certains matches, Wayne Rooney détestait qu'on lui demande de jouer à gauche, mais vous ne l'avez jamais su, car il se sacrifiait pour ses coéquipiers. Kylian se réveille et joue avec Neymar et Messi. On le voudrait tous. Il est difficile de croire qu'il se plaint à ce sujet». Sur CBS Sport, Thierry Henry, dont la relation avec le crack de Bondy est bonne, n'a pas hésité à le recadrer. «Personne n'aime être exposé à ce pour quoi on n'est pas bon. Il n'aime pas, c'est tout. Mais il y a quelque chose de plus grand que tout le reste : le club».



En Espagne, on ne veut pas de lui



Il a précisé par la suite : «mais est-ce qu'ils lui ont fait sentir que le club était la chose la plus importante ? Où lui ont-ils fait sentir qu'il était plus important que le club ? Je vais parler de ma propre histoire. Je n'aimais pas jouer sur le côté à Barcelone. J'ai détesté. Mais il fallait que je le fasse pour l'équipe. (...) Au final, il n'y a qu'une seule règle : si le coach te demande de faire quelque chose, tu le fais pour le bien de l'équipe. Et l'équipe gagne ! Si l'équipe perdait, j'aurais compris le débat.» En Espagne aussi Kylian Mbappé a pris cher.



Sur le plateau d'El Chiringuito, Guti a déclaré : «il faut penser à jouer au football et oublier le reste». L'ancien du Real Madrid a aussi avoué :« je préfère que Haaland vienne à Madrid plutôt que Mbappé». Présent aussi sur le plateau, Tomas Roncero, journaliste pour AS, a détruit le Français. «Celui qui renie Madrid, renie la vie». Un autre consultant de l'émission a lui lâché :« Mbappé est un capricieux. Ces derniers temps, tout ce qu'il produit est négatif». La presse ibérique, dont Marca qui titre : "sois clair une fois pour toutes", en a également assez du Français. Habillé pour l'hiver et toutes les autres saisons, Mbappé a été vivement critiqué depuis hier.



Avec Footmercato