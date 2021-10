jeudi 14 octobre 2021 • 96 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Quarante-six personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées dans un incendie qui s'est déclaré tôt jeudi dans un immeuble de la ville de Kaohsiung, dans le Sud de Taïwan.

« L'incendie a fait 41 blessés et 46 morts », ont annoncé les pompiers de Kaohsiung dans un communiqué de presse. L'incendie s'est déclaré dans un immeuble à usage mixte de 13 étages aux petites heures du jour, selon les autorités et a ravagé plusieurs étages avant que les pompiers ne parviennent à le maîtriser. La plupart des victimes se trouvaient entre le septième et le onzième étage, qui abritaient des appartements résidentiels, selon les pompiers.

Les cinq premiers étages, destinés à un usage commercial, étaient inoccupés. Les pompiers de la ville ont dépêché plus de 70 camions pour lutter contre l'incendie. Un agent de police de Kaohsiung a déclaré à l'AFP que l'immeuble avait 40 ans et était principalement occupé par des résidents à faibles revenus.

Cinq étages inoccupés

Les survivants ont estimé qu'une centaine de personnes vivaient dans l'immeuble, selon l'agent de police. Des enquêteurs de la police scientifique étaient sur place et les autorités n'ont pas encore exclu la possibilité d'un incendie criminel.

Fréquemment frappée par des tremblements de terre et des typhons, Taïwan a des codes de construction stricts, mais il y a souvent un écart entre ces normes de sécurité et la façon dont elles sont appliquées. Les bâtiments anciens sont aussi souvent plus susceptibles de présenter des risques. Certains des bilans les plus lourds des récents tremblements de terre ont été enregistrés lors de l'effondrement de bâtiments anciens, dont la conception n'était pas conforme aux normes.

RFI