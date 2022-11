jeudi 10 novembre 2022 • 905 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

Les résultats de l'autopsie du corps du défunt «ndongo daara», M. Samb, «tué» par son condisciple T.D. au quartier Ndouffouck de Thiès, sont connus.

Selon nos confrères de L'Observateur, les résultats de l'autopsie révèlent que le jeune garçon de 6 ans est mort à la suite d’une asphyxie mécanique. C'est-à-dire par une suspension des phénomènes respiratoires et, par voie de conséquence, les échanges gazeux. Ce qui montre que le mis en cause T.D, âgé de 11 ans, aurait étranglé la victime jusqu'à ce que celui-ci perde la vie avant d'aller l'enterrer en catimini. Des résultats qui n'ont rien à voir avec la déclaration du mis en cause, lors de son interrogatoire au commissariat central de Thiès. Devant les enquêteurs, le mis en cause T.D. a déclaré avoir administré deux coups de fouet au jeune M. Samb pour l'inciter à apprendre, avant de le laisser sur les lieux. Et quelques instants après, il était revenu chercher sa victime pour le dîner. Il a trouvé que M. Samb avait déjà perdu la vie. Il a expliqué que c'est ainsi qu'il est tout simplement parti chercher une pelle pour enterrer sa victime près de la mosquée qui se trouve non loin de l'internat.