Malgré la CAN et le CHAN, Talla Fall appelle à "faire les bonnes réformes" du football sénégalais

iGFM (Dakar) Dirigeant à Génération Foot et Consultant à la TFM, Talla Fall a appelé à faire les bonnes réformes du football sénégalais. Selon lui, c'est le seul moyen de progresser rapidement. Ce, malgré les deux sacres : CAN et CHAN.

