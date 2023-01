mercredi 11 janvier 2023 • 570 lectures • 0 commentaires

Le 6 janvier dernier, au quartier Médina Coura de Tamba, la jeune ‘’Niarel’’, 17 ans, a entraîné le fils de sa coépouse dans les toilettes avant de verser sur lui une marmite remplie d'eau chaude. Elle a été arrêtée.

Enceinte de 4 mois, B. Diop, originaire de Louga, est réputée provocatrice et belliqueuse, rapportent nos confrères de l’Observateur. La source relate en effet que la jeune dame a profité de l'absence de son mari commerçant et de sa coépouse en voyage, pour exécuter son dessein criminel. C’est ainsi qu'elle a fait bouillir de l'eau à 100 degrés dans une marmite. Elle a ensuite invité sa victime à la rejoindre dans la salle de bain avant de lui verser la marmite d’eau chaude.



Sans remords, devant la douleur du jeune garçon, elle l’enferme dans les toilettes et quitte les lieux. Ce sont les cris de détresse de l'enfant qui ont alerté une des voisines qui est venue à son secours.

Informés, les policiers de Tamba ont évacué le gamin qui sera admis aux Urgences de l'hôpital régional de Tamba, où il a subi plusieurs interventions chirurgicales avant d'être orienté au service de Réanimation. Les examens des docteurs ont conclu que la victime souffre de brûlures sur l'ensemble de son corps. Arrêtée, B. Diop a été conduite dans les locaux de la police. Entendue, elle a d'abord nié les faits. Pressée de questions, elle a fini par craquer et confesser son acte. Sur le mobile de cette tentative de meurtre, elle déclare avoir agi sous l'influence de «Djinns» qui lui ont ordonné de commettre cet acte. Placé en garde à vue, B. Diop a été déférée lundi dernier au parquet de Tamba.