iGFM - (Dakar) Les cinq jeunes, arrêtés dans l’affaire du saccage de la demeure du sous-préfet de Makakolibantan, ont été condamnés.

Le tribunal de Tambacounda a tranché. Les 5 jeunes qui avaient été arrêtés dans l'affaire du saccage de la maison du sous-préfet de Makakolibantan, viennent d’être condamnés à 3 mois de prison ferme. Ils ont été déclaré coupables de rassemblement illicite, violences, voie de fait, renseigne la Rfm.

Pour rappel, ces jeunes avaient organisé une opération de désherbage dans leur village. Et au terme de ladite opération, ils ont tenu un moment de loisir dans la soirée. Mais, ils seront sommés d’arrêter la musique et de quitter les lieux. Mais, les jeunes n’accepteront pas. En colère, ils iront saccager la demeure du sous-préfet et de son adjoint.