Tamba : Fadiga est sorti de son confinement

IGFM – Mis en quarantaine après sa tentative frauduleuse de rejoindre Dakar par la frontière terrestre, l’ancien international sénégalais, kalilou Fadiga a été libéré.

Khalilou Fadiga pourra désormais rentrer chez lui. L’ancien international sénégalais a bouclé sa période de confinement dans le réceptif hôtelier Le relais de Tambacounda où il était depuis qu’il avait été cueilli à Moussla, village situé à entre le Sénégal et le Mali, du côté de Kédougou par les autorités locales. En fin avril, le footballeur avait franchi en toute illégalité la frontière terrestre alors que les mesures de fermeture dans le cadre de la riposte contre la propagation du Coronavirus, avaient déjà été mises en place. Informé de son arrivée par la hiérarchie, le gouverneur de Tamba, M. Baldé avait mis en place un comité d’accueil composé des éléments des Sapeurs-pompiers et autre personnel médical. Lorsque la nouvelle de son confinement a fuité, Khalilou Fadiga avait alors tenté de se dédouaner en postant sur l’Internet une vidéo de son certificat médical où il est déclaré négatif à l’épidémie. Il disait alors vouloir rentrer chez lui, à Dakar en ces moments troubles. Ce sera désormais possible pour lui. Ainsi que pour le major du centre d’hémodialyse, testé positif au coronavirus il y a quelques semaines et 18 autres patients sont déclarés guéris dans la région de Tambacounda.

Après une semaine d’accalmie, Tamba renoue avec la maladie. Les cas positifs au Covid-19 issus de la transmission communautaire commencent à se multiplier dans la région. Trois nouveaux cas ont été enregistrés lundi sur les 5 déclarés positifs au Coronavirus. Il s’agit de trois agents de santé en service aux urgences de l’hôpital régional (trois femmes) et un agent du service d’hygiène de l’hôpital (une dame qui est un cas suivi). La 5e personne infectée est un commerçant rentré de Touba. Une situation jugée inquiétante par les autorités médicales, qui appellent au port du masque et au changement de comportement pour éviter une nouvelle vague de contaminations. Surtout que ces chiffres portent à 69 le nombre de personnes infectées (dont 63 de Goudiry et 6 de Tamba). A la date d’hier, 43 personnes ont été déclarées guéries et 26 sous traitement au centre de l’hôpital régional.

Pape Ousseynou DIALLO