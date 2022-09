dimanche 25 septembre 2022 • 112 lectures • 0 commentaires

iGFM - Du fait des fortes pluies à Tamba, une maison s'est effondrée faisant plusieurs blessés graves.

Au quartier Quinzambougou de la commune de Tambacounda, une maison située derrière l'école élémentaire s’est effondrée faisant des blessés graves dont deux enfants qui se trouvaient dans une chambre. Heureusement, on ne déplore aucune perte en vies humaines.



Aussitôt alertés, les voisins sont venus les secourir, et les transporter à l’hôpital. Le sinistre a eu lieu vers 22 heures. Actuellement, la maison de Oussou Camara, gardien à l'agence de la Sn HLM, dont la demeure s'est effondrée, n’est plus qu’un amas de ruines.