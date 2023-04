mercredi 5 avril 2023 • 158 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L’intervention des forces de défense et de sécurité a permis de démanteler un trafic international de bois dans la zone de Makacolibantang, a révélé à l'APS l’inspecteur régional des eaux-et-forêts de Tambacounda, Mamadou Gaye.

‘’Les forces de défense et de sécurité ont, dans la cadre de la protection de la nature, aidé à l’éradication du trafic international de bois, essentiellement vers la Gambie. Un trafic qui était logé dans la zone de Makacolibantang’’, a dit M. Gaye qui s’exprimait au cour d’un entretien dans le cadre des festivités marquant le 63ème anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale.



Cette édition avait pour thème : ‘’Forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles’’. '’Le seul défi qui nous reste en matière de trafic clandestin du bois, c’est le trafic intérieur dans la zone de Goudiry où, aujourd’hui, avec l’effort de l’ensemble des forces de défense et sécurité, on espère que sous peu ce trafic sera anéanti’’, a-t-il ajouté.



M. Gaye a reconnu qu’en dépit de ces efforts, il y a encore une exploitation illégale et un trafic illicite de bois, mais également des feux de brousse fréquents. Il a indiqué que d’importantes quantités de bois ont été saisies et plus d’une vingtaine d’exploitants mis à la disposition de la justice pour des délits d’infractions forestières et de braconnages.



Il a rappelé que Tambacounda est l’une des régions qui renferme les derniers bastions forestiers du Sénégal, sur une superficie de plus de 3 millions d’hectares de forêts, soit 70% du territoire régional. Selon lui, ‘’ces ressources forestières contribuent dans l’économie de la région à travers l’exploitation de la forêt et offrir du fourrage à des milliers de bétails’’.



‘’La forêt constitue un palier non négligeable pour le développement économique de la région’’, a-t-il soutenu, saluant l’effort du gouvernement dans l’équipement du service régional des Eaux-et-Forêts en matériels lourds et légers.



