iGFM (Dakar) Vainqueur de la Coupe de la Ligue pour son retour sur le banc de l'ASC Ville de Dakar, Moustapha GAYE, s'est exprimé sur son retour gagnant (61-44) face à Guédiawaye Basket Academy (GBA).

"Je pense que c’est la qualité et le savoir-faire de mes joueuses qui ont fait la différence et non l’expérience. Si vous avez des joueuses de qualité, vous avez plus de chance de gagner. C’était difficile au premier quart-temps car on a mal défendu. Mais on a rectifié le tir dans le 2ème quart-temps et on a pris le tempo du match. On a corrigé avec les aides et rotations défensives. C’était difficile au début car GBA a beaucoup travaillé dans la raquette. C’était une manière de nous obliger à tirer, mais on a insisté pour jouer à l’intérieur. C’était ça la clé du match. On va les croiser en finale de la Coupe du Maire (ndlr : le 20 juillet). Ce sera un autre match. Je sais qu’on sera meilleur lors de la prochaine finale", a déclaré le technicien du club de la Municipalité.



Pour rappel, l’équipe de la Municipalité remporte la Coupe de la Ligue pour la troisième fois consécutive.



Ndoumbé Mbodj (Ville de Dakar) et Codou Diop (GBA) terminent meilleures marqueuses avec 12 points.



Le 20 juillet prochain, les deux équipes se retrouveront pour la finale de la Coupe du Maire.