jeudi 15 avril 2021 • 84 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Tapha Tine, l'adversaire de Boy Niang 2 ne craint personne même s'il reconnaît qu'il fera face à un jeune très talentueux.

"Mon adversaire n'est pas dangereux. Pour moi, personne n'est dangereux", a–t–il soutenu lors d'un entretien express accordé à IGFM. Mais le hic est que Tapha Tine n'est plus descendu dans l'arène depuis janvier 2018 lors de sa victoire contre Yékini Junior. Malgré tout, Tapha Tine n'a jamais cessé de s'entraîner. Il indique qu'il s'entraîne à la plage et à la salle de sport tous les jours sauf les dimanches. Face à Boy Niang 2 le 25 juillet 2021, le géant de l'écurie Baol vise un second succès de rang tandis que son adversaire souhaite oublier sa défaite contre Lac de Guiers 2.