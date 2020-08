Tapie répond aux rumeurs sur sa santé… et tacle les joueurs du PSG après le Bayern

iGFM -(Dakar) Auprès du journal Le Parisien, Bernard Tapie s’est montré rassurant ce vendredi concernant son état de santé, alors que des rumeurs circulent à son sujet. Il s’est également exprimé sur la défaite du PSG face au Bayern Munich en finale de la Ligue des champions.

« Rassurez-vous, ça va aller. » Alors que d’inquiétantes rumeurs courent à son sujet ces dernières heures, Bernard Tapie a réagi ce vendredi auprès du journal Le Parisien. « Vous savez ici, il y a pire que moi. A côté de moi, il y a une jeune mère de famille de 37 ans avec une tumeur au cerveau », a souligné l’ancien patron de l’OM, qui souffre d’un double cancer de l’estomac et de l’œsophage, et qui est actuellement soigné en Belgique.

Son regard sur la défaite du PSG en C1

Il a au passage confié avoir regardé la finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (0-1) dimanche dernier. A ses yeux, les hommes de Thomas Tuchel « n’ont pas été à la hauteur de l’événement », même si « le foot n’est pas une science exacte ». « Avec un effectif pareil, c’est très décevant », a commenté l’homme d’affaires et ancien ministre de François Mitterrand, qui garde un œil attentif sur le monde du sport, lui qui était aux commandes de l’OM lors de son sacre européen en 1993.

En début d’année, il s’était exprimé sur son état de santé sur BFMTV à l’occasion de la diffusion d’un long-format lui étant consacré (« Bernard Tapie, les matchs de sa vie »). Il avait avoir révélé avoir arrêté tout traitement médical depuis juillet 2019 et être « le cobaye d’un nouveau traitement » de lutte contre le cancer. « Les médecins font toujours la comparaison entre ce qu'(un traitement) rapporte et ce que ça coûte (au patient) c’est-à-dire quelle est la souffrance que ça lui amène. Et là ils n’étaient pas convaincus que ça m’apporte plus de bien que de mal. Donc ils me l’ont supprimé et se sont mis à la recherche de produits susceptibles de m’aller mieux », avait-il expliqué.

RMC