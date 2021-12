lundi 27 décembre 2021 • 818 lectures • 0 commentaires

Actualité 5 heures Taille

Abdou Ndéné Sall, le ministre et Directeur général de la Sen Ter s’est expliqué, hier, sur la question des tarifs du Train Express Régional que certains jugent chers. Il était l'invité du Grand Jury de la Rfm

«Nous avons fait beaucoup d’études. Un projet pareil tu fais l’analyse de faisabilité économique et l'analyse de faisabilité financière. Avant même de débuter le projet on savait qu’il nous faut un niveau de recettes pour pouvoir équilibrer le fonctionnement. Et ce niveau de recettes ce qui le donne c’est la fréquentation, c'est à dire le trafic et le tarif.

PUBLICITÉ

Nous avons fait des milliers de simulations pour regarder quel était le tarif adéquat. On combine le besoin de transport, le pouvoir d’achat et on compare avec les autres modes de transport. Et en fin de compte on est allés faires des enquêtes auprès de la population pour regarder est ce que le tarif était acceptable.

PUBLICITÉ

Et vraiment on a eu un retour extrêmement significatif pour dire que les tarifs étaient abordables. En plus de cela, le président a bien voulu diminuer encore les tarifs pour en faire un TER populaire, accessible à l’ensemble de la population.

Parce que même au niveau de Thiaroye les partagés, «taxis boko» les tarifs c’est entre 1000 et 1500 f. Et ces tarifs nous, nous les avons descendus à 500 francs Cfa."