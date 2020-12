samedi 12 décembre 2020 • 330 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Quelques semaines après sa nomination, Yankhoba Diattara, le ministre de l’Économie Numérique et des Télécommunications, a rendu visite à Sonetel Orange. Durant les discussions il a rappelé à la société leader ‘‘ses obligations’’.

«Au cours de la rencontre le ministre a souligné la nécessité pour le Groupe dirigé par Sékou Dramé, de respecter ses obligations et ses engagements pour une meilleure qualité de service. Et ce, surtout après la dégradation de la qualité de service constaté et rappelé par les députés de l’Assemblée Nationale», rapporte son service de presse.

Yankhoba Diattara, renseigne toujours le service de presse du ministère de l’Economie numérique, a rappelé à la compagnie de Telecom les instructions du Président de la République qui veut une bonne qualité de service, des prestations efficaces des services de télécommunications, l’accroissement de la connectivité et des tarifs abordables.

Il a aussi exhorté la société leader des télécoms à des efforts substantiels dans la couverture nationale du réseau. :«Nous voulons que le Groupe Sonatel face plus et mieux dans l’amélioration de la qualité des services de télécommunications dans sa globalité.»