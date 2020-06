Tarissement des puits : incriminée, l’entreprise «La Casamançaise» va s’expliquer, ce jeudi

iGFM-(Dakar) Le Directeur Général de la SODECA (Société d’Embouteillage Casamançaise), l’entreprise qui produit et commercialise la marque d’eau minérale naturelle «La Casamançaise» fera face à la presse, ce jeudi 11 juin 2020, dans un hôtel de la place, dans la station balnéaire de Cap-Skirring. Eugène Ndiaye puisse que c’est de lui qu’il s’agit, s’exprimera au sujet des incriminations à l’encontre de l’entreprise concernant le tarissement des puits, le prix de vente ainsi que l’engagement RSE.

«Je répondrai à toutes les questions en toute transparence», a dit M. Ndiaye. Pour rappel, les populations de Cap-Skirring, lors de leur marche non-autorisée organisée il y a moins de deux semaines, avaient porté un doigt accusateur sur l’entreprise «La Casamançaise» d’avoir tari les puits de leur village touristique. Le maire de Djembéring Tombon Gueye interpellé, avait invité les populations à l’arrêt des spéculations qui risquaient de créer un climat délétère dans sa commune. «Le Sénégal est plein de totipotents. Il faut arrêter et laisser aux spécialistes la voix pour communiquer et analyser. En ce qui concerne l’entreprise «la Casamançaise», en tant que maire, j’ai déjà donné mon point de vue et en tant que technicien, j’ai mon point de vue. Mais ce n’est pas ici que je le ferai. Tout ce que je peux dire ici en tant que maire, c’est que les techniciens ont fait des études qui ont abouti à l’installation de l’usine ici à Cap Skirring. Mais rien d’autre. Il faut signaler que l’hydraulique n’est pas une compétence décentralisée, ça relève du ministre de l’hydraulique», avait dit, lors de son face-à-face avec la presse, l’édile de Djembéring. «Le Directeur général de l’entreprise «la Casamançaise» sera-t-il en phase avec le maire de Djembéring ? Qu’elle réponse va-t-il apporter aux populations de Cap-Skirring ?» Autant de questions qui brûlent depuis hier les lèvres des populations de la station touristiques. «L’avenir nous édifiera», disent des acteurs touristiques de la zone.

IGFM