iGFM - (Dakar) L'architecte et homme d'affaires sénégalais Pierre Atépa GOUDIABY reprend du service dans la capitale tchadienne où il a été reçu ce mercredi 3 août 2022 par le Président du PCMT, Mahamat DEBY ITNO Alias KAKA. Derrière cette visite au pas de charge, la visite officielle prochaine de Macky SALL et l'apurement d'une créance de 10 milliards de FCFA .

Le palais rose de N’Djamena a un visiteur de marque. Il s’agit de Pierre Goudiaby Atépa, le célèbre architecte sénégalais aperçu ce mercredi 03 août 2022 dans les couloirs du palais présidentiel, attendant de se faire recevoir par le Président tchadien Mahamat Idriss Déby Alias KAKA. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, l’architecte Atépa est plus dans un agenda d’affaires que diplomatique à travers cette visite à N’Djamena où il compte de solides relations dans le haut etablishment politico-affairiste. Des sources crédibles parvenues à Confidentiel Afrique renseignent que même si il a évoqué au cours de son audience ce matin avec l’homme fort de NDjaména la visite officielle ces jours à venir du Président Macky SALL dans la capitale tchadienne en sa qualité de Président en exercice de l’Union Africaine, le côté business a pris le dessus. Selon nos informations, l’État tchadien devrait de l’argent à l’architecte, suite à des travaux d’infrastructures exécutés par sa société au profit d’établissemens publics. Cette créance d’une dizaine de milliards de FCFA glisse une source autorisée, contactée par Confidentiel Afrique, date du règne du défunt Maréchal Idriss DEBY ITNO. Derrière ce vernis diplomatique au palais rose, Atépa GOUDIABY joue à fond sur de solides cordes afin que le Président Mahamat DEBY ITNO prenne son dossier financier en « souffrance » en main et instruise le ministre des Finances Tahir HAMIT Nguilin d’apurer la dette contractée par l’État tchadien.

Selon des sources de Confidentiel Afrique, Atépa GOUDIABY qui connaît bien le Tchad, est aussi là pour « solder des comptes » au sens propre du terme. L’État tchadien, après plusieurs interpellations de la société ATÉPA, avait mis le coude sur la facture. Nos informations parlent de rapports froids entre l’architecte sénégalais et l’argentier tchadien, Tahir HAMIT Nguilin, lequel rechigne depuis plusieurs mois à passer à la caisse. Le principal soutien de Atépa GOUDIABY nous souffle-t-on est l’ex-directeur de cabinet civil AbdelKerim DEBY et demi-frère du Président, limogé récemment. C’était sous Déby père, que les travaux confiés à Atépa avaient été exécutés, conformément au cahier de charges. Cette opportunité de passer à table avec Deby fils, l’homme fort de NDjaména, lui donne suffisamment de béquilles pour solder ses comptes. Une pierre deux coups. L’architecte sénégalais reprend ainsi du service à NDjaména et servira de bonne carte diplomatique au Président Macky SALL attendu dans la capitale tchadienne pour une réussite de sa visite officielle, dans le cadre de ses attributs honorifiques de patron en exercice de l’organisation panafricaine.

