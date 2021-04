mercredi 21 avril 2021 • 136 lectures • 0 commentaires

Les obsèques nationales du président du Tchad Idriss Déby Itno, tué lundi en dirigeant des combats de son armée contre des rebelles, auront lieu vendredi à N'Djamena avant son inhumation dans sa région natale dans l'extrême Est, a annoncé la présidence mardi.

"Les obsèques officielles du Maréchal du Tchad, Président de la République (...) Idriss Déby Itno, décédé le 19 avril, se dérouleront sur la place de la Nation le vendredi 23 avril", en présence "de chefs d'Etat et de gouvernement des pays amis", lit-on dans un communiqué du protocole de la présidence, en référence à la grande place centrale de la capitale.

Le communiqué indique que le chef de l'Etat a succombé à ses blessures lundi, et non mardi comme l'avait annoncé l'armée dans la matinée. Or c'est lundi soir peu après 21 heures locales que l'instance électorale a proclamé la victoire de M. Déby à l'élection présidentielle du 11 avril, avec 79,32% des voix.

Après lui avoir rendu les Honneurs militaires et différentes prises de paroles, une prière sera dite à la Grande Mosquée de N'Djamena. Puis, en début d'après-midi, la dépouille de M. Déby sera emmenée en avion à Amdjarass, petit village qui jouxte sa ville natale de Berdoba, chef-lieu de la province de l'Ennedi Est. Il y sera inhumé à plus d'un millier de km de la capitale, près de la frontière soudanaise.

Cette région, comme de l'autre côté de la frontière, est le fief de la tribu des Zaghawas dont est originaire M. Déby.

Avec AFP