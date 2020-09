samedi 5 septembre 2020, par Daouda Mine

People 4 jours 386 lectures • Taille

IGFM - En partenariat avec l’association «Baytoul aftal», la Maison des enfants, l’Ong Jamra de Mame Matar Guèye lance la série «Téguine», une réplique, dit-il, «aux séries perverses qui dégradent l’image de la Femme». L’Observateur a cherché à en savoir plus sur cette nouvelle trouvaille de l’Ong Jamra.

Contre la «dépravation des valeurs sociales», Mame Matar Guèye est toujours au front. Le vice-président de l’Ong Jamra, même s’il essuie toutes sortes de critiques s’est engagé à combattre ce qu’il appelle les «dérives audiovisuelles». Au-delà de la critique, Jamra se jette dans le monde des séries. «Nous sommes conscients que c’est certes bien de critiquer, mais c’est mieux de proposer une alternative. Nous faisons l’effort de nous conformer à ce principe en proposer quelque chose de différent», explique Mame Matar Guèye. Cette alternative s’appelle ‘’Teguine’’, une série à plusieurs thématiques que l’Ong Jamra, en partenariat avec une association culturelle de jeunes du nom “Baytoul aftal” qui veut dire la Maison des enfants, va produire.

Il explique : «C’est une série qui rappelle à la jeunesse sénégalaise les nobles valeurs que nous ont généreusement léguées nos vaillants ancêtres. Cette série se pose en alternative par rapport aux séries perverses qui, pour des intérêts bassement financiers, mettent en danger la santé mentale et morale de nos enfants, au mépris de la préservation des nobles valeurs que nous avons héritées de nos ancêtres. Nous nous sommes toujours battus contre les dérives audiovisuelles, mais proposer une autre alternative est meilleure. Ils ont à cœur de ressusciter les nombreuses valeurs de nos ancêtres.»

Il s’agira donc, dans les épisodes de la série de ‘’Teguine’’, de relever le défi, «face aux séries télévisées perverses, qui ne se soucient que de gains financiers, au détriment de la santé mentale et morale des enfants. Et au mépris de la préservation de nos valeurs. La production audiovisuelle connaît, malheureusement, des dérives que nous connaissons tous et qui sont essentiellement dues au fait que nous avons, nous Sénégalais, un terrible défaut qui est de sous-estimer ce que nous sommes et faire du mimétisme aveugle d’une sous-culture étrangère. Leur défi, c’est de faire le chemin inverse, de reprendre ce qui nous appartient et de les valoriser».

Loin des séries («Infidèles» et «Maîtresse d’un homme marié») qu’il critique, Mame Matar Guèye assure que les acteurs de la série, des enfants ont, selon lui, presque voulu porter la réplique contre ceux qui s’acharnent à dégrader l’image de la Femme, à véhiculer des contre-valeurs.

«La série s’adresse aux téléspectateurs de tout âge. Le Sénégalais aime les bonnes choses, les valeurs, mais encore faudrait-il qu’ils les trouvent. Malheureusement, les dérives audiovisuelles ont tellement envahi le champ audiovisuel que la plupart du temps les gens ne se retrouvent plus. Ces jeunes, au lieu d’être laissés à eux-mêmes, sont contraints de prendre des initiatives. A leur côté, il y a un doyen du nom de Abdoul Diaw qui a fait ses premières armes dans «Diamonoy tey» et «Daray Kocc» (il a joué le rôle du comptable dans ‘’Un Dg peut en cacher un autre’’) et qui s’est beaucoup distingué par le passé du temps du défunt cinéaste Cheikh Tidiane Diop. Nous voulons montrer des valeurs qui sont propres à toutes les religions que sont la courtoisie, la dignité et la pudeur.»

«Nous voulons rehausser l’image de la Femme»

Dans la série, il n’y a pas d’enchainement automatique entre un épisode et un autre. Selon Mame Matar Guèye, chaque épisode traite d’un thème. «Nous voulons rehausser l’image de la Femme parce que les séries actuelles écrasent l’image de la Femme. Ces séries veulent se faire de l’argent en choquant. Les épisodes de ‘’Teguine’’ vont ramer à contre-courant de ce qui se fait actuellement.

La Femme sénégalaise dans son écrasante majorité n’est pas perverse. Les Sénégalaises sont pieuses, respectueuses de l’autorité du mari. C’est ça qu’on va montrer, au lieu de montrer tout le temps l’aspect négatif des femmes.» Toujours d’après lui, il y aura aussi d’autres épisodes qui auront des connotations citoyennes. «C’est-à-dire l’importance de respecter la République, de respecter les lois de la République et plus loin, avant d’attaquer la deuxième saison, on commencera à mettre en évidence des icônes historiques peu connues par les Sénégalais, détaille-t-il. Il y a beaucoup de jeunes filles, quand on leur demande qui est Alioune Sitoé Diatta, elles seront incapables de dire que c’est la Jeanne d’arc de l’Afrique qui a opposé une résistance héroique à l’envahisseur colonial. Si vous leur dites qui est Samba Laobé Fall, le 33e Damel du Cayor dont l’histoire a été déformée par l’autorité coloniale qui le présente comme un traitre, comme un lâche, qui sur le champ de bataille, après avoir été blessé par le Colonel Chauvet, était à genoux le suppliant de ne pas l’achever, alors que c’est faux.

Le Professeur Iba Der Thiam l’a corrigé dans son ouvrage, mais l’audiovisuel aussi à sa partition en la matière. Nous allons nous inscrire dans ce créneau historique pour faire connaître la véritable histoire du Sénégal.» ‘’Teguine’’ sera donc «un programme extrêmement large consistant à valoriser notre culture, à valoriser les hauts faits d’armes de nos icônes historiques, mais surtout, encore une fois, à mettre en valeur les hautes vertus reçues de nos ancêtres communs».

«Nous allons continuer à dénoncer et à alerter»

Pour l’instant, la série à neufs épisodes déjà disponibles. «Ce sont des épisodes très courts qui varient entre 06 à 10 minutes maximum. C’est pour faire passer des messages, il faut éviter d’ennuyer les téléspectateurs. On dit l’essentiel et on laisse les gens réfléchir et en tirer des leçons. Elle est diffusée sur la chaine Youtube de Baytoul Aftal pour l’instant. Mais, nous sommes en pleines négociations avec une chaîne de télévision pour qu’elle diffuse la série, sur la base de recettes d’annonce provenant de puissants sponsors.» Même si c’est de notoriété publique que la production audiovisuelle coûte très cher, Jamra et son partenaire disent n’avoir pas de budget.

«Nous travaillons avec les moyens du bord, mais, précise Mame Matar Guèye, nous ne sommes pas financés par l’Arabie Saoudite, par les salafistes ou les wahhabites. Certains commencent à dire que les salafistes et les wahhabites ne sont pas loin.» Cette alternative que Jamra propose n’arrêtera pas pour autant le combat de Mame Matar Guèye. «Nous allons continuer à dénoncer et à alerter. S’engager dans cette initiative en termes d’alternative de ce qui se faisait, mais tout en continuant à assumer notre fonction de sentinelle vigilante dans la défense de nos bonnes mœurs.»

CODOU BADIANE