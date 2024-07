vendredi 21 juin 2024 • 825 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) En fonction depuis le 30 mai, Dahirou Thiam, nouveau directeur général de l'ARTP (Autorité de régulation des télécommunications et des postes), avait entrepris des visites de courtoisie chez les différents opérateurs.

Lors de cette tournée, Dahirou Thiam et ses collaborateurs ont visité Promobile, Expresso, Sonatel, Free, les fournisseurs d'accès Internet, Waw et Arc Telecom, l’opérateur d’infrastructures Hélios Towers et le Consortium de service universel Hayo. "Ces rencontres ont été l'occasion pour les acteurs du secteur et pour l’équipe de l'ARTP d’échanger sur les défis majeurs du secteur et sur les attentes des utilisateurs",.

Après cette tournée, qui lui a permis de s'imprégner des problèmes, missions, défis et attentes des opérateurs, le DG de l'ARTP a annoncé "des séances de travail avec les opérateurs et l’organisation prochaine d’une grande journée sur les télécommunications, pour passer en revue toutes les questions du secteur, dans un esprit de co-construction et de régulation collaborative".

Dahirou Thiam se dit également "conscient de l'importance stratégique de la régulation pour le développement socio-économique du Sénégal", et s'est engagé "à mener cette mission à la tête de l’Autorité de régulation avec intégrité, dévouement et excellence", en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes.